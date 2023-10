Halo Infinite z nowościami w 5. sezonie. Prezentacja trybu Extraction i 2 map

Pierwszy materiał opublikowane przez 343 Industries poświęcono nowym mapom, które trafią do Halo Infinite w sezonie „Reckoning”. Udostępniony zwiastun prezentuje Prism oraz Forbidden, bo właśnie tak nazwano nowe areny, na których już niedługo będą rywalizować miłośnicy najnowszej odsłony serii Halo.

Na koniec przypomnijmy, że Halo Infinite zadebiutowało w grudniu 2021 roku na komputerach osobistych oraz konsolach Xbox One i Xbox Series X/S. Produkcja 343 Industries dostępna jest również w usłudze Xbox Game Pass. Jeśli natomiast jesteście zainteresowani naszą opinią na temat wspomnianego tytułu, to zapraszamy do lektury: Recenzja Halo Infinite – Master Chief znowu na służbie.