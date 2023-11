Niezbyt dobry odbiór Halo Infinite nie zatrzymuje twórców. Nowy projekt w toku

Co do tego, iż gra Halo Infinite nie spełniła oczekiwań graczy oraz samych twórców. Wygląda jednak na to, że studio 343 Industries nie zamierza się poddawać – w sieci pojawiły się informacje sugerujące, że sytuacja w zespole uległa poprawie i ma on teraz pracować nad kolejnym „wielkim projektem”. Jak podaje serwis Gaming Bible, Max Hoberman, prezes studia Certain Affinity, które pracowało wcześniej z 343 Industries m.in. przy Halo: The Master Chief Collection i właśnie Halo Infinite, ujawnił, że wspomniany projekt jest kolejnym owocem tejże współpracy.

Powstaje nowe Halo – doniesienia w sieci

Choć nie otrzymaliśmy konkretów, wygląda na to, że w przygotowaniach może być kolejny spin-off podobny do Halo: Reach czy Halo Wars, aczkolwiek powinniśmy uzbroić się w cierpliwość, bo może to być kwestia czekania nawet kilku lat na premierę.

