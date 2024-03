Mamy datę premiery nowej aktualizacji Halo Infinite. Ważne poprawki

Easy Anti-Cheat to narzędzie, które monitoruje pliki gry graczy podczas grania w Halo Infinite, aby zapewnić integralność każdego meczu i zwalczać oszustwa. Wraz z marcową aktualizacją nasze możliwości wykrywania i egzekwowania zostaną zwiększone, co znacznie poprawi ogólne bezpieczeństwo gry i naszą zdolność do reagowania na oszustów.