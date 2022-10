Halloweenowa wyprzedaż w Epic Games Store. Gry na PC przecenione nawet o 90%

Halloween zbliża się wielkimi krokami, dlatego też w Epic Games Store rozpoczęła się okolicznościowa wyprzedaż, dzięki której użytkownicy komputerów osobistych mogą skorzystać „ze zniżek na gry pełne zombiaków, duchów i demonów”. Wśród przecenionych produkcji znajdziemy m.in. takie tytuły jak Dying Light 2, Days Gone, Alan Wake Remastered czy też Ghostwire: Tokyo. Rabaty sięgają nawet 90%, dlatego zachęcamy Was do zapoznania się z promocją.



Halloweenowa wyprzedaż w Epic Games Store kończy się 1 listopada o 16:00 czasu polskiego, a pełną listę przecenionych produkcji znajdziecie pod tym adresem. Poniżej prezentujemy natomiast kilka ofert, na które naszym zdaniem warto zwrócić uwagę.

Halloweenowa wyprzedaż w Epic Games Store (październik 2022) – wybrane oferty: