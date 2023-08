Gwiazda źle wspomina prace nad Piratami z Karaibów. Opowiedziała, dlaczego było to rozczarowujące przeżycie

Piraci z Karaibów to jedna z największych hollywoodzkich serii, która stała się trampoliną do wielkich karier kilku gwiazd. Jedną z nich była Zoe Saldana, dla której był to pierwszy blockbuster w jej karierze. Jak doskonale wiemy, w kolejnych latach aktorka zagrała w takich hitach, jak Avatar, Strażnicy Galaktyki oraz Avengers: Koniec gry. W Piratach z Karaibów: Klątwie Czarnej Perły wcieliła się w piratkę Anamarię, która należała do załogi Jacka Sparrowa. Aktora w wywiadzie dla BBC Radio 1 powróciła do tematu złych doświadczeń z planu filmu. Przyznała, że prace nad tą produkcją była jedną z najgorszych przeżyć w jej karierze.

Zoe Saldana nie wspomina zbyt dobrze pracy nad Piratami z Karaibów

Z tego względu postać Anamarii nie pojawiła się w kolejnych odsłonach serii. Saldana przyznała, że producent filmu Jerry Bruckheimer dowiedział się o tej sytuacji i ją przeprosił.

Naprawdę miałam niezbyt dobre doświadczenia z powodu złego zarządzania w tamtym czasie i Jerry Bruckheimer o tym wie, w końcu o tym rozmawialiśmy. Myślę, że przeczytał gdzieś, że wyraziłam swój dyskomfort i rozczarowanie, a lata później przeprosił, co było, muszę przyznać, naprawdę honorowe.

Niewiele brakowało, a kariera Zoe Saldany potoczyłaby się zupełnie inaczej. Aktorka nie chciała więcej grać w tak dużych filmach. Wszystko zmieniło się, gdy Steven Spielberg zaproponował jej rolę w Terminalu z 2004 roku.