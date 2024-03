Gwiazda serialu Reacher i Arnold Schwarzenegger zagrają razem w nowym filmie Amazona

Amazon MGM Studios pracuje nad nową komedią familijną zatytułowaną The Man With The Bag. Gwiazdą produkcji będzie Alan Ritchson, którego widzowie mogą znać z serialu Reacher. U jego boku wystąpi Arnold Schwarzenegger, dla którego będzie to pierwszy filmowy projekt od 2019 roku. Za reżyserię odpowiada Adam Shankman, który wcześniej pracował nad Rozczarowaną, czy Rock of Ages.

Alan Ritchson i Arnold Schwarzenegger zagrają w świątecznej komedii Amazona

Historia opowiada o Mikołaju, któremu zostaje skradziona magiczna torba. Przegląda listę niegrzecznych osób, aby znaleźć Vance’a, byłego złodzieja, który pomoże mu ją odzyskać. Wraz ze swoją córką, Mikołajem i grupą odmieńców, Vance będzie musiał dokonać największego skoku w swoim życiu, aby ocalić święta Bożego Narodzenia.