Gwiazda nowego filmu Disneya o cenzurowaniu wątków LGBT. „To zaprzeczenie rzeczywistości”

Dziwny świat zadebiutuje już w przyszły piątek w kinach, ale jak na razie nie było żadnych informacji dotyczących cenzurowania filmu w niektórych krajach. Wzorem Naprzód czy Buzza Astrala, najnowszy animowany tytuł od Disneya zawiera wątki LGBTQ, które mogłyby zostać wycięte w niektórych krajach, takich jak Arabia Saudyjska czy Katar, aby film został dopuszczony do wyświetlania w kinach. Aktorka Gabrielle Union, która podkłada głos postaci mamy nastoletniego geja Ethana, w rozmowie z Yahoo! Entertainment przyznała, że byłaby „absolutnie smutna”, gdyby Dziwny świat zostałby ocenzurowany zagranicą. Dla niej to oznacza wymazywanie osób queer, które istnieją w każdym społeczeństwie.

Gabrielle Union nie popiera cenzurowania filmów w konserwatywnych krajach

Wszystko, co robią, to zaprzeczanie ludziom, że takie osoby istnieją. Po prostu zaprzeczają rzeczywistości.

Union podkreśliła, że brak dostępu do oryginalnej wersji filmu nie musi być przeszkodą w tych czasach, w których internet jest powszechnie dostępy. Choć nie zachęca wprost do piractwa, do doskonale zdaje sobie sprawę, że jeżeli ktoś będzie chciał obejrzeć nieocenzurowaną wersję, to znajdzie sposób, aby do niej dotrzeć.

To, czego nauczyłem się o Internecie, to to, że jak raz już tam się coś znajdzie, to już tam zostanie na zawsze. Nigdy nie będę zachęcać do piractwa, ale rozumiem, jak to działa! Ludzie, którzy chcą to zobaczyć, znajdą sposób.