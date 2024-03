Gwiazda Marvels komentuje negatywne opinie o filmie. „Daj temu szansę”

Aktorka po wielu miesiącach od premiery odniosła się do negatywnych opinii o filmie Marvela.

Jeszcze przed premierą Marvels było mocno krytykowane przez widzów za różne elementy. Kolejne zwiastuny tylko utwierdzały w przekonaniu fanów, że nie będzie to udana produkcja z MCU. Wyniki finansowe udowadniają, że niewiele osób chciało przekonać się na własne oczy, czy kontynuacja Kapitan Marvel rzeczywiście jest taka zła. To nie podoba się Teyonah Parris, która w najnowszym wywiadzie dla magazynu People odniosła się do krytyki filmu. Zarzuciła widzom, że pisali negatywne opinie, chociaż Marvels nie widzieli i poprosiła, aby dać produkcji szansę.

