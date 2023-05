Gwiazda Aladyna krytykuje Małą Syrenkę i Disneya. Fani oburzeni wpisem

Czy Mała Syrenka powtórzy sukces Aladyna i Króla Lwa, zarabiając w kinach na całym świecie ponad miliard dolarów? Gwiazda aktorskiego Aladyna, Mena Massoud uważa, że nie. Aktor postanowił to jednak oznajmić w wyjątkowy sposób, zarzucając przy okazji Disneyowi wspieranie złych projektów.

Mena Massoud oburzył fanów wpisem o Małej Syrence

Miniony weekend był gorący dla Meny Massouda. Aktor opublikował na Twitterze wpis, w którym skrytykował Małą Syrenkę, stwierdzając, że w projekcie nie ma nic wyjątkowego, a film nie ma nawet szansy przebić granicy miliarda globalnych wpływów z kin. Gwiazdor uważa, że mimo to Disney da zielone światło dla kontynuacji.

Nasz film był wyjątkowy, ponieważ widzowie wybierali się do kina, aby wielokrotnie go oglądać. W ten sposób udało nam się dobić do miliarda dolarów. Domyślam się, że Mała Syrenka nie przekroczy miliarda, ale bez wątpienia doczeka się kontynuacji.

Gdy fani czekający na premierę Małej Syrenki zaczęli krytykować postawę aktora, Massoud niedługo później dezaktywował swoje konto na Twitterze. Niektóre osoby wprost wyśmiewają aktora, uważając, że wylał swoją frustrację na trudności ze zdobyciem nowych ról po Aladynie. Massoud wielokrotnie opowiadał, jakie trudności spotkały go w ostatnich latach, występując zaledwie w trzech produkcjach: Hotel for the Holidays od Hallmarku, netflixowym W królewskim stylu i serialu Historia świata: Część II. Poniżej znajdziecie wybrane komentarze widzów.

Twój film osiągnął miliard, ale nadal jesteś bezrobotny… ale mimo to masz inne zmartwienia.

Mena Massoud wybrał przemoc swoim komentarzem o wynikach finansowych Małej Syrenki, a teraz ścigają go fani tej produkcji

Mena Massoud jesteś z zazdrości zielony jak groszek, ponieważ twój potworek CGI Aladdin zarobił miliard dolarów, został zapomniany i nigdy więcej nie zostałeś obsadzony w znaczącej roli. Halle Bailey jest prawdziwą gwiazdą, a Mała Syrenka oczaruje wszystkich.

czy on też nie płakał, że nie dostał ról po Aladynie? może jest ku temu powód!

Nie wiem, dlaczego uważa, że Aladyn był wyjątkowy, jeśli chodzi o ponowne oglądanie. Fani oglądają filmy przez CAŁY czas, to normalne.

Zachowywał się tak, jakby jego kariera nie załamała się od razu zaraz po Aladynie, a on po prostu kręci świąteczne filmy

jest wściekły, że nie miał na nikogo wpływu i nie może znaleźć pracy po Aladynie

