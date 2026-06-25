Guild Wars Reforged oficjalnie trafia na Androida i iOS. Kultowe MMORPG debiutuje na urządzeniach mobilnych

Możecie już zagrać w Guild Wars Reforged na swoich smartfonach. Gra zadebiutowała na urządzeniach z systemami Android i iOS.

Po ponad dwóch dekadach od premiery, 21-letnie Guild Wars otrzymało oficjalne wydanie mobilne. Od wczoraj gracze mogą zagrać w odświeżoną wersję klasycznego MMORPG, nazwaną Guild Wars Reforged, na urządzeniach z systemem Android oraz iOS. Za przeniesienie gry na platformy mobilne odpowiada studio ArenaNet, które jednocześnie podkreśla, że to dopiero początek dalszego rozwoju marki.

Guild Wars Reforged jest już dostępne na smartfonach

Twórcy zapowiadają, że po raz pierwszy w historii gracze będą mogli eksplorować wspólny świat Tyrii jednocześnie na PC i urządzeniach mobilnych. W oficjalnym komunikacie studio poinformowało: