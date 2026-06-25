Guild Wars Reforged oficjalnie trafia na Androida i iOS. Kultowe MMORPG debiutuje na urządzeniach mobilnych

Możecie już zagrać w Guild Wars Reforged na swoich smartfonach. Gra zadebiutowała na urządzeniach z systemami Android i iOS.
Po ponad dwóch dekadach od premiery, 21-letnie Guild Wars otrzymało oficjalne wydanie mobilne. Od wczoraj gracze mogą zagrać w odświeżoną wersję klasycznego MMORPG, nazwaną Guild Wars Reforged, na urządzeniach z systemem Android oraz iOS. Za przeniesienie gry na platformy mobilne odpowiada studio ArenaNet, które jednocześnie podkreśla, że to dopiero początek dalszego rozwoju marki.
Guild Wars Reforged jest już dostępne na smartfonach
Twórcy zapowiadają, że po raz pierwszy w historii gracze będą mogli eksplorować wspólny świat Tyrii jednocześnie na PC i urządzeniach mobilnych. W oficjalnym komunikacie studio poinformowało:
Od dziś możesz grać w Guild Wars Reforged w dowolnym miejscu! Wystarczy pobrać grę za darmo z App Store lub Google Play. Po raz pierwszy możesz odkrywać ten sam wspólny świat Tyrii wraz z graczami na PC i urządzeniach mobilnych. Nasz interfejs i sterowanie zostały przeprojektowane z myślą o użytkownikach mobilnych i oferują głębokie, strategiczne doświadczenie MMO. Twórz unikalne buildy z dziesięciu profesji i personalizuj rozgrywkę, łącząc pancerze, broń oraz tysiące umiejętności zdobywanych podczas przygody.
Dotychczasowi gracze mogą zalogować się do gry natychmiast, korzystając ze swoich istniejących kont. Zachowana została pełna progresja, co oznacza dostęp do wszystkich dotychczasowych postaci i zawartości. Nowi użytkownicy otrzymują natomiast możliwość rozpoczęcia przygody od kampanii Prophecies w modelu free-to-play z reklamami. Dodatkowe kampanie oraz usunięcie reklam dostępne są w formie płatnych rozszerzeń w cenie od 6 do 9 dolarów za pakiet. Gra działa również na urządzeniach przenośnych takich jak Steam Deck, a deweloperzy zapewniają pełną kompatybilność kont między platformami.
GramTV przedstawia:
Twórcy zwracają uwagę na istotne ograniczenie techniczne. Konta mobilne nie mogą być bezpośrednio powiązane z kontem Steam w odwrotnej kolejności. Oznacza to, że dla graczy planujących długoterminowe korzystanie z różnych platform bardziej opłacalne może być rozpoczęcie gry na Steam, a dopiero późniejsze logowanie się na urządzeniach mobilnych. Debiut Guild Wars Reforged na urządzeniach mobilnych to kolejny krok w rozwoju jednej z najbardziej kultowych produkcji MMO w historii. ArenaNet podkreśla, że wsparcie dla gry i jej ekosystemu ma być długoterminowe, co może oznaczać dalsze rozszerzenia i rozwój projektu w przyszłości.
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