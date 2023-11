GTA na Netflixie. Platforma udostępni za darmo zremasterową trylogię Grand Theft Auto

Ktoś chętny na Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition w ramach abonamentu Netflix?

Netflix zrobił wszystkim swoim grającym użytkownikom niezwykły prezent z okazji zbliżających się świąt. Platforma właśnie ogłosiła, że w połowie grudnia zostanie udostępnione Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition bez żadnych dodatkowych opłat. Posiadacze abonamentu serwisu będą mogli zagrać w zremasterowane wersje kultowych odsłon serii GTA na urządzeniach mobilnych z systemem Android i iOS.

Grand Theft Auto III, Grand Theft Auto: Vice City i Grand Theft Auto: San Andreas w odświeżonych wersjach ze zbiorczego wydania Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition zostanie udostępnione graczom już 14 grudnia na Netflixie. Produkcje będzie można znaleźć w App Store, sklepie Google Play i aplikacji mobilnej Netflix. Od dzisiaj fani GTA mogą zapisać się, aby pobrać grę na swoje urządzenie od razu, gdy zostanie udostępnione w sklepie.

Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition na Netflixie:

Będzie to pierwsza okazja, aby zapoznać się ze zremasterowanymi odsłonami trylogii GTA na urządzeniach mobilnych. Do tej pory na Androidzie i iOS dostępne były dostępne wyłącznie oryginalne wydania wszystkich trzech gier. W mobilne Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition będziemy mogli zagrać za pomocą ekranu dotykowego lub podłączonego do urządzenia kontrolera.

Przypomnijmy, że Grand Theft Auto: The Trilogy - The Definitive Edition zostało pierwotnie wydane wyłącznie na komputerach osobistych oraz konsolach PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S i Nintendo Switch. Premiera gry odbyła się w listopadzie 2021 roku.

