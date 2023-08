GTA 6 z ważnymi zmianami w systemie policji. Rockstar chce postawić na większy realizm

Take-Two Interactive przewiduje duży wzrost przychodów w kolejnym roku fiskalnym. Prawdopodobnie związane jest to z premierą GTA VI, które miałoby zadebiutować do marca 2025 roku. Możemy więc oczekiwać, że Rockstar Games wkrótce zaprezentuje swoją grę, ujawniając pierwsze oficjalne szczegóły. Zanim do tego dojdzie, otrzymaliśmy kolejne doniesienia, tym razem ujawniające zmiany w systemie policji. Studio miało postawić na większy realizm, dzięki czemu gracz będzie miał chwilę na ucieczkę z miejsca zbrodni.

GTA VI z ulepszeniami w mechanice policji

Zgodnie z najnowszą plotką przybycie policji na miejsce zdarzenia ma zostać opóźnione, aby zwiększyć realizm. Tym samym funkcjonariusze nie będą pojawiać się już znienacka, zamiast tego trzeba będzie odczekać chwilę, zanim przyjadą pierwsze radiowozy.