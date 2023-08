Najtrudniejszy możliwy speedrun GTA 4 ukończony. Imponujące osiągnięcie gracza

Jak ujawnił sam streamer, ukończenie tego niesamowitego speedruna zajęło mu szacunkowo 1500 godzin:

(...) Zacząłem grać w styczniu 2021 roku, a ukończyłem go 11 czerwca 2023 roku. (...) Kiedy po raz pierwszy zacząłem grać w No Damage w styczniu 2021 roku, w zasadzie wszystko, co wiedziałem, jak naprawdę dobrze radzić sobie w grze, to kradzież samochodów i strzelanie do ludzi. Nie miałem dogłębnej wiedzy na temat jakiejkolwiek wewnętrznej mechaniki gry i w rzeczywistości nigdy nawet nie spodziewałem się, że będę potrzebował tak dużej wiedzy i doświadczenia, jakie ostatecznie zdobyłem. Dodatkowo, w tamtym momencie wciąż byłem świeżakiem, jeśli chodzi o granie w GTA 4 za pomocą klawiatury i myszy.