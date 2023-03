Gry zmierzające do Xbox Game Pass podbijają listy życzeń na platformie Steam

Użytkownicy platformy Valve czekają na produkcję, które trafią w dniu premiery do usługi Microsoftu.

W zeszłym tygodniu poznaliśmy oficjalną datę premiery gry Starfield. Nowe RPG od studia Bethesda nie będzie jednak jedyną wartą uwagi produkcją, która trafi w najbliższych miesiącach do biblioteki Xbox Game Pass. Usługa Microsoftu – zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami – zostanie wzbogacona również o kilka innych interesujących tytułów, na które – jak się okazuje – z niecierpliwością czekają też użytkownicy platformy Valve.

Połowa z 10 najbardziej pożądanych gier na Steam trafi w dniu premiery do Xbox Game Pass

Jak zauważa „Klobrille” – użytkownik Twittera, który regularnie dzieli się informacjami związanymi z Microsoftem i produkcjami Xbox Game Studios – obecnie w pierwszej 10 najbardziej pożądanych gier na Steam znajduje się aż 5 tytułów, które w dniu premiery trafią do Xbox Game Pass.



Najbardziej oczekiwaną produkcją przez użytkowników platformy Valve jest wspomniany na początku wiadomości Starfield. Na trzecim miejscu znajdziemy natomiast Party Animals, które także trafi w dniu swojej premiery do usługi Xbox Game Pass. Pozycję niżej uplasował się natomiast Hollow Knight: Silksong, który wciąż nie doczekał się daty premiery.



Ponadto w pierwszej 10 najbardziej pożądanych gier na Steam znajdziemy także takie tytuły jak STALKER 2: Heart of Chornobyl (6. miejsce) oraz ARK 2 (9. miejsce). Zgodnie z zapowiedziami zarówno produkcja GSC Game World, jak i nadchodzące dzieło studio Wildcard, w dniu swoich premier wzbogacą usługę Xbox Game Pass.

