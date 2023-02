Greyhill Incident – poznaliśmy datę premiery horroru z kosmitami w roli głównej

Greyhill Incident to propozycja od niezależnego studia Refugium Games. Twórcy zdradzili datę premiery swojej debiutanckiej produkcji. Z tej okazji przygotowali też specjalny trailer. Wideo powinno spodobać się osobom, które lubią klasyczne horrory z kosmitami w roli głównej.

Greyhill Incident stawia na klasyczny wizerunek alienów

Latające spodki, kręgi w zbożu i porywanie ludzi – tak jawi się klasyczny obraz działalności obcych. Właśnie na taką fabułę stawia Greyhill Incident. Akcja omawianej produkcji będzie się rozgrywać na początku lat 90., a głównym bohaterem gry jest wyposażony w kij baseballowy oraz rewolwer Ryan Baker.



„Rząd kłamie. Niedawny wzrost aktywności paranormalnych w ciągu ostatnich kilku dni przekonał przerażonych, a teraz paranoicznych mieszkańców Greyhill, że rząd jest w jakiś sposób zaangażowany. Nie ufają nikomu. Niewielka dzielnica Greyhill boi się odzywać i obawiając się wysłania na oddział psychiatryczny, unika dzwonienia na policję. Przygotowują się sami, zabijając deskami okna i zakładając straż sąsiedzką” – czytamy w opisie gry na Steam.



Greyhill Incident jest klasycznym przedstawicielem gatunku survival horror. Naszym głównym zadaniem będzie przedostanie się przez niezwykle niebezpieczną dzielnicę Greyhill, aby uratować sąsiada, który ma poważne kłopoty. Postaramy się również odkryć motywację stojącą za atakiem obcych.



Jeśli produkcja autorstwa Refugium Games Was zaintrygowała, to już teraz możecie dodać ją do swoich list życzeń. Greyhill Incident zmierza na PC oraz konsole PlayStation 4, PlayStation 5 i Xbox Series S/X, a gra zadebiutuje na rynku 9 czerwca.