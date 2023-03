Green Hell dopiero się rozkręca. Creepy Jar prezentuje nową roadmapę

Przychodzimy z dobrymi wiadomościami dla wszystkich fanów gry Green Hell . Przedstawiciele studia Creepy Jar ujawnili ambitne plany rozwoju produkcji, udostępniając nową roadmapę, którą znajdziecie oczywiście poniżej. Społeczność może przede wszystkim spodziewać się aż trzech bezpłatnych dodatków rozszerzających zawartość Green Hell. W dalszej części wiadomości zamieszczamy najważniejsze szczegóły.

Green Hell – nowa roadmapa i rozwój gry

Storage & Transportation wprowadzi nowe możliwości przechowywania i transportu zasobów, Combat Update udoskonali obecny system walki, a dzięki rozszerzeniu New Animals w amazońskiej dżungli pojawią się nowe zwierzęta. Oprócz tego gracze konsolowi doczekają się dostępnych aktualnie wyłącznie na platformie Steam dodatków: Animal Husbandry oraz Building Update. Pierwszy dodaje do gry mechanikę łapania, oswajania oraz hodowania zwierząt (kapibary, tapira i pekari). Building Update wprowadza natomiast nowe możliwości budowania bazy. Aktualnie trwają zaawansowane prace nad wydaniem Animal Husbandry na konsole PlayStation 4 oraz Xbox One.