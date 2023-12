GreedFall 2: The Dying World wkrótce z nowymi szczegółami. Twórcy przerywają milczenie

Deweloperzy ze studia Spiders szykują się do ujawnienia nowych informacji na temat swojej produkcji.

Zapowiedź GreedFall 2: The Dying World miała miejsce w maju 2022 roku. Od tamtego czasu deweloperzy ze studia Spiders nie podzielili się jednak żadnymi informacjami i materiałami ze swojej produkcji. Nic więc dziwnego, że fani zaczynają się martwić, a jeden z nich postanowił zapytać, kiedy zespół zamierza przedstawić nowe szczegóły na temat wspomnianego tytułu. Na szczęście – jak się okazuje – twórcy SteelRising już niedługo przerwą milczenie w sprawie GreedFall 2: The Dying World.

Studio Spiders szykuje się do przedstawienia nowych szczegółów na temat GreedFall 2: The Dying World

We wpisie opublikowanym na portalu społecznościowym X (wcześniej Twitter) jeden z fanów przyznał, że miał nadzieję zobaczyć GreedFall 2: The Dying World na The Game Awards 2023. Jak dobrze wiemy, nadchodząca produkcja studia Spiders nie pojawiła się jednak na wspomnianym wydarzeniu. Francuski zespół postanowił jednak uspokoić zaniepokojonego fana i ujawnił, kiedy zamierza podzielić się nowymi informacjami na temat drugiej części GreedFall.