Możesz już sprawdzić wersję demo nadchodzącego Granblue Fantasy: Relink

Przypomnijmy na koniec, że Granblue Fantasy: Relink ma zadebiutować 1 lutego na komputerach osobistych oraz konsolach PlayStation 4 i PlayStation 5. Warto zaznaczyć, iż progres, który poczynimy w wersji demonstracyjnej, nie zostanie przeniesiony do pełnej wersji gry, gdy zdecydujemy się ją zakupić, aczkolwiek ukończenie dostępnych trybów zapewni Wam specjalne nagrody (co niektórzy uznali za niesprawiedliwe w stosunku do graczy PC, gdzie demo nie zostało udostępnione).