pr0gram #196 - Starcie kowbojów i God of War: Ragnarok

W najnowszym odcinku pr0gramu okazało się, że zupełnie przypadkowo Muradin i Harpen grali w dwie bardzo do siebie podobne w swych założeniach gry – Evil West i Gungrave GORE. Dodatkowo rozmawiamy o tym, co nam się podobało i nie podobało w God of War: Ragnarok, dlaczego Goat Simulator 3 to najlepszy easter egg, a także przekazujemy pierwsze wrażenia z Marvel's Midnight Suns – czy superbohaterowie w XCOMowym sosie dają radę?

Przypominamy również o zasubskrybowaniu naszego kanału, zostawieniu łapki w górę (dzięki temu wiemy, że podobają Wam się nasze materiały na YouTubie!) oraz regularnym zaglądaniu do zakładki GRAMTV na naszej stronie, aby być na bieżąco z pozostałymi materiałami. Do zobaczenia w następnym odcinku!