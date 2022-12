Gram.pl życzy Wesołych Świąt Bożego Narodzenia i szczęśliwego Nowego Roku!

Już za kilka godzin większość z nas oderwie się od gamingowego szaleństwa, zdejmie słuchawki, odłoży pada – bądź klawiaturę i myszkę – na bok i zasiądzie przy wigilijnym stole, by wspólnie z najbliższymi spędzić miły wieczór w świątecznej atmosferze. Chcielibyśmy Wam więc – drodzy Czytelnicy – życzyć spokojnych i zdrowych świąt Bożego Narodzenia. Mamy nadzieję, że każdy z Was znajdzie dziś pod choinką wymarzony prezent, a przygotowane przez Was niespodzianki sprawią innym równie wiele radości.



Korzystając z okazji, życzymy Wam także szczęśliwego i udanego Nowego Roku! Masy świetnych produkcji, skilla na serwerach i przede wszystkim dużo wolnego czasu na granie, oglądanie oraz czytanie artykułów na gram.pl. ;) Wierzymy, że nadchodzący rok zarówno dla Was, jak i dla nas będzie dużo lepszy od mijającego 2022. Poniżej znajdziecie kilka słów od członków naszej redakcji, którzy również mają dla Was kilka ciepłych słów.

Świąteczno-noworoczne życzenia od redakcji gram.pl

Gier tak dobrych, żebyśmy mogli wystawić przynajmniej ze trzy dziesiątki. Żeby Baldur's trójka dał radę. I jeszcze STALKER-a jak najszybciej. No i niech Bethesda ogłosi, że oddali Fallouta Obsidianowi! To chyba nawet najważniejsze – Michał „Myszasty” Nowicki.

Żeby latarnia w trakcie trudnych wypraw nigdy nie gasła, a na stołach nie brakowało smakowitego jadła. Skrzynek pełnych złota i wielu loot cave'ów, a dla fanów bijatyk wygranych rankedów. A tak poza tym to szczęścia i wiele dobrego grania. Życzy Wam Muradin... a ja wracam do strzelania – Michał „Muradin” Grabowski.

Z całego serca życzę wszystkim, by jak najrzadziej, a najlepiej wcale, oglądali ekran z napisem „You Died” w swoich ulubionych grach. Praise the Santa! – Adam „Harpen” Berlik.

Rodzinnej wycieczki na Pandorę, przenikliwości w odgadywaniu prezentów pod choinką godną Benoita Blanca i odwagi pierwszych wiedźminów, aby w tegorocznym okresie świąteczno-noworocznym nie przeraził Was żaden klaun. Wesołych Świąt i szczęśliwego Nowego Roku! – Radosław Krajewski.

Magicznych chwil z Hogwarts Legacy, kosmicznych momentów w Star Wars Jedi: Ocalały i ekscytujących przygód w Starfield. Jak najmniej opóźnień i przekładania premier wyczekiwanych przez Was produkcji oraz dużo wolnego czasu na ogrywanie wszystkich nadchodzących tytułów. Mam nadzieję, że spędzicie święta Bożego Narodzenia tak, jak sobie wymarzyliście, a 2023 rok będzie lepszy od poprzedniego – Mikołaj Ciesielski.

Żeby pecet się nie przegrzewał i żeby zawsze było co najmniej 60 FPS-ów. Jak najwięcej punktów umiejętności, jak najmniej śmierci przy trudnych bossach i dużo okazji do ogrania czegoś z kupki wstydu. Wesołych Świąt i szczęśliwego Nowego Roku! – Maria Wawrzyniak.

Indyków, co na łopatki położą wszystkie AAA. Ogromu wolnego czasu na granie w tytuły, które od wieków zalegają Wam na kupkach wstydu. Emocji związanych z premierami i jeszcze lepszych darmówek na wszystkie platformy. Cieszcie się grami w każdej postaci! Aaaa… no i żeby plecy nie bolały! – Jakub Smolak.

Życzę Wam, aby przyszły rok był tak wypełniony świetnymi i przełomowymi grami, jak się teraz zapowiada - bez opóźnień, bez rozczarowań, bez obowiązkowych day 1 patch, bez okropnych mikrotransakcji i wszystkiego tego, czego nie lubimy w naszym hobby. Z gamingowym pozdrowieniem! – Mateusz Mucharzewski.