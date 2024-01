Gracze The Elder Scrolls V: Skyrim mogą zwiedzić miasto znane z Icewind Dale

The Elder Scrolls V: Skyrim od kilkunastu lat cieszy się sporą popularnością. Nic więc dziwnego, że popularne RPG studia Bethesda cały czas otrzymuje różnego rodzaju modyfikacje, które nie tylko usprawniają, ale także urozmaicają rozgrywkę. Jeden z ostatnich modów powinien natomiast zainteresować wszystkich fanów Icewind Dale, ponieważ pozwala miłośnikom Skyrima zwiedzić miasto Easthaven.

Easthaven w The Elder Scrolls V: Skyrim. Modyfikacja dla fanów Icewind Dale dostępna do pobrania

Modyfikacja zatytułowana „TESV - Easthaven” wprowadza do The Elder Scrolls V: Skyrim – jak wskazuje sama nazwa – miasto Easthaven. Fani wspomnianej produkcji mogą także liczyć na spotkanie z kilkoma znajomymi twarzami. Mod wprowadza również do gry Bethesdy część mechanik znanych z kultowego RPG-a jak np. identyfikacja przedmiotów.