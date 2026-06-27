Gra za darmo na Steam. Tytuł z kultowej serii do odebrania w prezencie

Na Steam ruszyła promocja na kolejną darmową grę. Tym razem użytkownicy komputerów osobistych mogą bez żadnych opłat odebrać w prezencie POPGOES Arcade, czyli grę ze świata Five Nights at Freddy's. To dwuwymiarowy horror z elementami RPG, stworzony przez Kane’a Cartera. Produkcja zadebiutowała na rynku w lipcu 2022 roku i teraz gra została udostępniona na platformie Valve całkowicie za darmo. POPGOES Arcade zostało wycenione na 17,99 zł i właśnie tyle gracze mogą zaoszczędzić na tej ofercie. Wszystkie szczegóły promocji znajdziecie poniżej.

POPGOES to oficjalna seria spin-offów Five Nights at Freddy’s, wyprodukowana przez Scotta Cawthona i rozwijana przez fanów w ramach inicjatywy „Fazbear Fanverse Initiative”. W POPGOES Arcade rozegrasz dwie kampanie RPG: „POPGOES: The Dead Forest” — pierwotnie wydaną za darmo w 2020 roku — oraz „POPGOES and The Machinist”, czyli wbudowaną kontynuację przygotowaną na potrzeby wydania na Steamie. Te zabawne, kolorowe i tajemnicze przygody przedstawią ci nowych bohaterów, takich jak Popgoes the Weasel i Manora the Mouse, ale nie odciągną uwagi od klasycznych postaci z FNAF, takich jak Chica the Chicken czy Foxy the Pirate – czytamy w oficjalnym opisie gry na Steam.

Kolejna darmowa gra PC na Steam

Jeżeli jesteście zainteresowani odebraniem darmowego POPGOES Arcade to udajcie się pod ten adres. Oferta trwa tylko do 28 czerwca do godziny 20:00 czasu polskiego.