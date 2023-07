Gra z PlayStation Plus pozwala wbić platynę w kilka sekund. Wszystko przez błąd

Wszystkich łowców trofeów z pewnością zainteresuje informacja, że jedna z gier dostępnych w abonamencie PlayStation Plus Extra i Premium pozwala wbić „platynę” dosłownie w kilka sekund. Mowa tutaj o Stranded Deep – realistycznym symulatorze przetrwania od australijskiego studia Beam Team Games. Gracze odkryli bowiem błąd, dzięki któremu można niemal natychmiast odblokować wszystkie dostępne we wspomnianej produkcji osiągnięcia.

W Stranded Deep można zdobyć platynowe trofeum w kilka sekund. Gracze chętnie korzystają z błędu

Cała sytuacja została nagłośniona na forum PSNProfiles, na którym pojawił się wątek „FREE PLAT get it while the update broke the game!”. W wyniku błędu, który pojawił się w grze wraz z jedną z ostatnich aktualizacji, Stranded Deep pozwala zdobyć „platynę” w zaledwie kilka sekund. Okazuje się, że gracze muszą jedynie dołączyć do rozgrywki użytkownika, który zdobył wcześniej wspomniane trofeum. Wówczas wszystkie osiągnięcia zostaną odblokowane również na Waszym profilu.



Gracze, którzy zdobyli platynowe trofeum w Stranded Deep, zaczęli natomiast oferować pomoc w zdobyciu wspomnianej nagrody innym użytkownikom. Wiele osób potwierdza, że opisany wyżej błąd faktycznie istnieje i po dołączeniu do rozgrywki gracza, który ukończył produkcję Beam Team Games na 100%, również na ich koncie pojawiają się wszystkie osiągnięcia dostępne we wspomnianym tytule. Zainteresowani powinni się jednak pospieszyć, ponieważ istnieje spora szansa, że twórcy wkrótce wyeliminują opisanego buga.



Na koniec przypomnijmy, że Stranded Deep zadebiutowało w 2020 roku na PlayStation 4 i Xbox One. Obecnie produkcja studia Beam Team Games dostępna jest również na komputerach osobistych oraz konsolach Nintendo Switch. Wspomniany tytuł można uruchomić także na PlayStation 5 i Xbox Series X/S w ramach wstecznej kompatybilności.