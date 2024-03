Gothic Remake z odświeżoną okładką. Diego, Gorn i inni zaprezentowani na nowej grafice

Fani pierwszego Gothica z pewnością poczują nostalgię oglądając okładkę do nadchodzącego remake’u. Jest to również okazja, aby zobaczyć, jak prezentuje się czwórka przyjaciół Bezimiennego, których spotka na swej drodze w toku rozwoju historii. Okładkę do Gothic Remake zobaczycie poniżej.

Przypomnijmy, że Gothic Remake zmierza na komputery osobiste oraz konsole PlayStation 5 i Xbox Series X/S. Gra pojawi się na rynku w 2024 roku.