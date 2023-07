Gothic nieoczekiwanym bohaterem przed galą UFC 291. Jan Błachowicz wspomniał o swojej ulubionej grze

Po ponad półrocznej przerwie Jan Błachowicz wróci do klatki UFC, gdzie zmierzy się z Alexem Pereirą. Po ceremonii ważenia przed galą UFC 291 jeden z dziennikarzy zapytał się polskiego zawodnika o jego ulubioną grę. Redaktor widział zdjęcie Błachowicza w koszulce Samuraja z Cyberpunka 2077 i zapytał go, czy jest fanem gry, oraz czy ceni tę produkcję bardziej od Wiedźmina. Polak nigdy nie ukrywał, że jest zapalonym graczem i przed rokiem w jednym z wywiadów stwierdził, że uwielbia gry i książki o Wiedźminie. Jednak to nie Cyberpunk 2077, Wiedźmin, ani też Skyrim jest ulubioną grą Błachowicza, ale inna, duża starsza produkcja.

Gothic to ulubiona gra Jana Błachowicza

Polak wyznał, że Wiedźmin jest jedną z najlepszych gier w jakie grał, ale nie najlepszą. Dziennikarz drążył temat i zapytał o Skyrima, ale tytuł Bethesdy również nie okazał się tym, który Błachowicz lubi najbardziej. Zawodnik przejął inicjatywę i sam opowiedział, że jego ulubioną grą jest pierwszy Gothic.