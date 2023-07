Gord już w złocie. Słowiański city-builder zaliczył jednak drobne opóźnienie

W połowie czerwca poznaliśmy wymagania sprzętowe Gord, czyli polskiego city-buildera z elementami survivalu osadzonego w mrocznym świecie fantasy inspirowanym słowiańską mitologią. Wówczas poznaliśmy również datę premiery produkcji studia Covenant. Okazuje się jednak, że na debiut wspomnianego tytułu będzie trzeba poczekać nieco dłużej, ale gracze nie powinni obawiać się kolejnych opóźnień.

Na premierę Gord poczekamy kilka dni dłużej, ale gra osiągnęła już złoty status

Gord miało zadebiutować na rynku 8 sierpnia 2023 roku, ale jakiś czas temu deweloperzy ze studia Covenant poinformowali, że gra ukaże się 17 sierpnia 2023 roku. Twórcy podjęli taką decyzję, by mieć pewność, że premiera gry zarówno na PC, jak i konsolach przebiegnie pomyślnie. Wygląda na to, że zespół jest na dobrej drodze do osiągnięcia wspomnianego celu.