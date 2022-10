Google Chrome to najbardziej zagrożona przeglądarka bieżącego roku

Cyberbezpieczeństwo to temat, który powinien być poruszany znacznie częściej – bardzo wielu użytkowników Internetu nie ma pojęcia o tym, jakie zagrożenia czyhają na nich na praktycznie każdym kroku podczas przeglądania stron internetowych. Jeśli więc o zagrożenia chodzi, na początku bieżącego miesiąca na łamach bloga AtlasVPN pojawiło się zestawienie luk bezpieczeństwa wykrytych w różnych przeglądarkach internetowych (na podstawie bazy danych VulDB.com). Wiemy, kto zajął pierwsze miejsce.

Najbardziej zagrożona przeglądarka 2022 roku

Jak zapewne większość z Was się domyśla, najbardziej zagrożoną przeglądarką bieżącego roku zostało najpopularniejsze Google Chrome. Tylko w okresie od 1 stycznia do 5 października wykryto w tym programie aż 303 zagrożenia – co gorsza, od czasu powstania przeglądarki znaleziono ich 3159. Na drugim miejscu znajdziemy Mozillę Firefox ze 117 wykrytymi lukami bezpieczeństwa (których łącznie jest 2361), a na trzecim miejscu uplasowało się Microsoft Edge z liczbą 103 zagrożeń (wszystkich jest 806). Na przedostatnim miejscu widnieje Safari z zaledwie 26 lukami bezpieczeństwa (łącznie 1139). Opera, choć została uwzględniona w we wpisie, tak nie poznaliśmy danych o ostatnio wykrytych zagrożeniach; wiemy jedynie, że przed 2022 rokiem odnaleziono w jej przypadku 344 zagrożeń.

Jeśli chodzi o najnowsze – znalezione w ciągu pierwszych pięciu dni bieżącego miesiąca – publiczne informacje o błędach w przypadku Google Chrome, mamy tutaj do czynienia z błędami o oznaczeniach CVE-2022-3318, CVE-2022-3314, CVE-2022-3311, CVE-2022-3309 oraz CVE-2022-3307. Mogły one doprowadzić do przepełnienia bufora (definicja tutaj), aczkolwiek zostały naprawione w aktualizacji z numerem 106.0.5249.61. Mimo tego Google Chrome pozostaje najpopularniejszą przeglądarką internetową z udziałem wynoszącym aż 65,68%.