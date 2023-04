Weekendowa promocja na GOG. Tanie gry na PC – rabaty nawet do 90%

W internetowym sklepie GOG trwa weekendowa wyprzedaż. W niższych cenach załapiecie się więc między innymi na Noita, Coffee Talk czy Yes, Your Grace. Zapraszamy więc do zestawienia wybranych ofert i oczywiście życzymy miłych zakupów (oraz grania)!

