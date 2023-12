Godzilla x Kong z pierwszymi plakatami. Grafika ujawnia nowy wygląd Króla Potworów

Do sieci trafiły nowe materiały z Godzilla x Kong: The New Empire.

Warner Bros. rozpoczął kampanię promocyjną Godzilla x Kong: The New Empire, czyli kontynuacji Godzilla vs Kong z 2021 roku. Obie produkcje należą do MonsterVerse, tworzonego przez Legendary Pictures. Obecnie na ekranach telewizorów możemy oglądać serial Monarch: Dziedzictwo potworów na Apple TV+, a już na wiosnę przyszłego roku do kin trafi kolejny film rozszerzający to uniwersum.

Godzilla x Kong: The New Empire – pierwsze plakaty i nowa grafika

Podczas CCXP w Brazylii możemy spodziewać się nowych materiałów z filmu, a może nawet i zwiastuna. Zanim odbędzie się panel poświęcony Godzilla x Kong: The New Empire, możemy zobaczyć trzy pierwsze plakaty z bohaterami filmu. Na jednym z nich zaprezentowano Scar Kinga, który będzie głównym antagonistą. Jest to potężny tytan, który wykorzystuje energię Pustej Ziemi, aby mutować i przejmować zdolności swoich rywali, wykorzystują je przeciwko nim w walce.