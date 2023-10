Godzilla x Kong: The New Empire z pierwszymi opiniami. Film jest zabawny, ale ma też duży problem

Warner Bros. zorganizował pierwsze pokazy testowe Godzilla x Kong: The New Empire, czyli kontynuacji Godzilla vs. Kong z 2021 roku. Film należący do MonsterVerse pojawi się w kinach już wiosną przyszłego roku, a grupa wybranych szczęśliwców miała już okazję zobaczyć produkcję na dużym ekranie. Z tego względu do sieci trafiły reakcje, które mogą zaniepokoić część fanów serii.

Godzilla x Kong: The New Empire – opinie widzów po pokazach testowych

Widzowie poinformowali, że Godzilla x Kong jest filmem bardzo komediowym i jest dużo zabawniejszy od poprzednich odsłon. Jest to wielka niespodzianka, gdyż filmy z MonsterVerse nigdy nie cechowały się nadmiernym humorem, choć nie brakowało w nich żartów. Doceniono również obsadę, która trzyma wysoki poziom. Film ma zawierać jeszcze więcej elementów sci-fi niż poprzednie filmy.