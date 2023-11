Godzilla vs Megalon zachwyca. Oficjalny film z Królem Potworów dostępny za darmo przez ograniczony czas

Chociaż kolejna okrągła rocznica powstania Godzilli odbędzie się dopiero w przyszłym roku, to na 69. urodziny słynnej bestii studio Toho przygotowało nie jedną, ale aż dwie atrakcje dla fanów potwora. Już wkrótce do kin trafi Godzilla Minus One, której pierwsze bardzo optymistyczne recenzje trafiły właśnie do sieci, ale poza pełnometrażową produkcją, Toho za darmo udostępniło także oficjalny krótkometrażowy film Godzilla vs Megalon, który upamiętnia 50. rocznicę pierwszej kinowej bitwy między tymi potworami.

Godzilla vs Megalon – oficjalny krótkometrażowy film z Królem Potworów

Krótkometrażowa produkcja dostępna jest za darmo na oficjalnym koncie Godzilli na YouTube przez ograniczony czas. Niestety film skierowany jest przede wszystkim do japońskojęzycznej publiczności, nie posiadając wbudowanych napisów w innych językach. Widzowie mogą jednak skorzystać z automatycznie generowanych napisów, które oferowane są przez platformę.