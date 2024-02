Godzilla pojawi się w Minecrafcie. Gracze mogą sięgnąć po interesujące DLC

Minecraft DLC Godzilla dostępne jest już we wbudowanym sklepie . Zainteresowani mogą natomiast odblokować wspomniany dodatek za równowartość 1510 sztuk złota. Zgodnie z przekazanymi informacjami rozszerzenie wprowadza cztery przygody oraz cztery tryby rozgrywki. Twórcy udostępnili również zwiastun, dzięki któremu gracze mogą sprawdzić, jak prezentuje się Godzilla w Minecrafcie.

Jakiś czas temu twórcy Minecraft Legends poinformowali o zakończeniu rozwoju gry . Tymczasem Minecraft w wersji Bedrock doczekał się kolejnego wartego uwagi DLC. Najnowszy dodatek powinien przypaść do gustu wszystkim miłośnikom ogromnych potworów. Rozszerzenie stanowi bowiem cross-over ze słynną na całym świecie Godzillą.

Twórcy podkreślają, że przygody dostępne we wspomnianym DLC do Minecrafta bardzo się od siebie różnią, ale „mają kilka wspólnych cech”. Zgodnie z przekazanymi informacjami w pierwszej z nich gracze wcielą się w jednego z mieszkańców miasta zaatakowanego przez Godzillę. W tym przypadku celem będzie ucieczka przed groźnym potworem i zebrania po drodze zapasów. Zainteresowani mogą próbować po drodze ratować również innych cywilów.

W drugiej przygodzie gracze Minecraft będą musieli natomiast stawić czoła Godzilli. W tym celu użytkownicy spróbują wznieść ogromny mur, który powstrzyma groźnego potwora i ocali miasto przed totalnym zniszczeniem. Następnie użytkownicy będą mogli przystąpić do eksploracji wspomnianej lokacji, która skrywa w sobie wiele sekretów, lub spróbować zmierzyć się ze schwytaną kreaturą.

Jak wspomnieliśmy wyżej, nowe DLC do Minecrafta wprowadza łącznie cztery przygody dla fanów Godzilli. Deweloperzy nie chcą jednak psuć graczom niespodzianki, dlatego też nie podzielili się szczegółami na ich temat. Poinformowano jedynie, że przypadną one do gustu osobom, które lubią „zbliżać się innych gigantycznych potworów” lub chcą wcielić się w kogoś, kto „niszczy wszystko na swojej drodze”.