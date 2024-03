Godzilla i Kong nowym hitem? Pierwsze opinie trafiły do sieci

To hałaśliwa bójka tytanów, w której prawie nie ma ludzkiego serca, ale która angażuje nas na poziomie emocjonalnym. Widzowie, którzy przyjdą na same walki, zobaczą niesamowity pojedynek tag team pomiędzy Godzillą i Kongiem a Skar Kingiem i Shimo.

To najprzyjemniejszy film MonsterVerse w historii, taki, w którym wydaje się, że wszyscy zrozumieli swoje zadanie. Historia jest trochę cienka, ale walki tytanów z nawiązką to rekompensują.

Brian Tyree Henry i Dan Stevens świetnie się razem bawią. Ale ten film należy do gigantycznych potworów.

To nieprzerwana i zabawna akcja, którą uwielbiają fani filmów o potworach. Zarówno Godzilla, jak i Kong zajmują centralne miejsce w najnowszym wpisie w rozwijającym się Monsterverse studia Legendary.

To absurdalnie przyjemna jazda. Zespół tytanów o ogromnej skali i szybkiej przygodzie. Ten film wie, jak zapewnić czystą zabawę na ogromną skalę. Moja rada: po prostu zapnij pasy i ciesz się tym.

Ma wyjątkowo powolny początek z powodu braku dialogów, co jest bardziej tandetne niż zabawne. Kiedy Tytani walczą od stóp do głów, akcja jest niesamowita, ale to nie wystarczy. Wygląda ładnie, ale niestety więcej chybia niż trafia.