Goat Simulator 3 z urodzinową aktualizacją. Deweloperzy świętują 10-lecie serii

Dołącz do Pilgor i stwórz własną szaloną przygodę na wyspie San Angora. Liż, taranuj i rozwalaj wszystko na swojej drodze, gnając przez otwarty świat w grze, którą uznajemy za największą stratę czasu od wydania pierwszego Goat Simulatora – czytamy w opisie gry.

Na koniec przypomnijmy, że Goat Simulator 3 zadebiutowało na rynku w listopadzie 2022 roku. Obecnie wspomniany tytuł dostępny jest na komputerach osobistych oraz konsolach PlayStation 5 i Xbox Series X/S, a także na urządzeniach mobilnych z systemem iOS i Android. Jeśli natomiast jesteście ciekawi naszej opinii na temat gry Coffee Stain Studios, to zapraszamy Was do lektury: Goat Simulator 3 - recenzja. Mee!