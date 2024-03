Nowa gra z serii Ghost Recon ma być inspirowana Call of Duty i Battlefieldem

Według informacji opublikowanych w artykule na łamach serwisu Insider Gaming . Ma to być taktyczna strzelanka, która czerpie inspiracje z takich serii jak Call of Duty czy Battlefield, a deweloperzy planują powrót do perspektywy pierwszoosobowej.

Henderson miał także otrzymać materiał filmowy, który potwierdza znaczną poprawę graficzną w stosunku do poprzednich odsłon. Według insidera grę można porównać chociażby do Ready or Not. Dziennikarz nie ujawnił niestety nic więcej, dlatego nie pozostaje nic innego, jak uzbroić się w cierpliwość.