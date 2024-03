GGDAB zaprasza na II turniej Day of Duel Duo Build – największe wydarzenie Fortnite w Polsce

Jeżeli jesteście fanami Fortnite’a, to nie możecie przegapić drugiej edycji Day of Duel Duo Build, która odbędzie się już w ten weekend. Za organizację turnieju odpowiada GGDAB, które zapewni uczestnikom pulę nagród wynoszącą 40 000 zł (10 000 zł w gotówce oraz 30 000 zł w nagrodach rzeczowych. Już 16 marca odbędą się eliminacje, z których zostanie wyłonionych pięćdziesięciu najlepszych duetów, którzy wezmą udział w finale 17 marca. Aż 25 najlepszych duetów otrzyma nagrody.

Poprzedni turniej GGDAB Duo Cup, który miał miejsce 6 stycznia 2024 roku, przeszedł do historii jako największa impreza Fortnite w Polsce, gromadząc imponującą liczbę 5152 uczestników. To wydarzenie potwierdziło nie tylko ogromną popularność Fortnite w Polsce, ale także zaangażowanie społeczności e-sportowej. Niezapomniana atmosfera rywalizacji oraz pasja graczy przyczyniły się do tego, że turniej ten pozostał w pamięci uczestników na długo. W związku z tym GGDAB postanowiło kontynuować tę wyjątkową serię, oferując fanom Fortnite kolejną porcję emocji i rywalizacji.

Platforma Day of Duel ma być skierowana zarówno do doświadczonych graczy, jak i amatorów. Nad doborem zawodników według podobnego poziomu umiejętności czuwać będzie autorski algorytm. Platforma jest na etapie wersji beta i zostanie wprowadzona na rynek z końcem 2024 roku. - Innowacja polega na prowadzeniu rozgrywek turniejowych w formie natychmiastowej gry z automatycznym zapisem wyniku oraz rozliczeniem wpisowego między graczami. Nasz autorski algorytm będzie dbał o to, aby losowe pojedynki odbywały się pomiędzy graczami na porównywalnym poziomie, tak aby zapewnić sprawiedliwe rozstrzygnięcie dla wszystkich graczy - opisuje Szymon Gaczek, prezes GGDAB Ltd.