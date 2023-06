Geralt jako kobieta? Figurka zachwyca fanów Wiedźmina

Chyba nikogo nie muszę uświadamiać w kwestii tego, jak mocno gracze kochają gadżety. Szczególnie, gdy mówimy o przedmiotach unikatowych, wykonanych z dobrej jakości materiałów i w trosce o dopilnowanie detali. Wszystko, co wiedźmińskie zawsze cieszy się dużą popularności i nie inaczej było w przypadku tej oryginalnej figurki inspirowanej grą Wiedźmin 3: Dziki Gon.

Gdzie kupić figurkę Geralt Bishoujo?

Figurka przedstawia postać słynnego Wiedźmina Geralta jako kobietę. Trzeba przyznać, że twórcy naprawdę przyłożyli się do tego projektu, który po prostu zachwyca. Statuetka ma 22.9 cm wysokości, a w zamówieniu przedpremierowym wycenioną ją na 170 dolarów. Figurkę nazwano Geralt Bishoujo i znajdziecie ją w ofercie sklepu sideshow.com. Jeśli zdecydujecie się na zakup, to będziecie musieli trochę poczekać zanim dorwiecie ją w swoje ręce. Według zapowiedzi zamówienia mają być gotowe najwcześniej w marcu przyszłego roku.



Zachęcamy do zapoznania się z galerią zdjęć. Dajcie znać, czy figurka się Wam podoba!