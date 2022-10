Genshin Impact – zobacz wideo prezentujące nową bohaterkę

Wraz z najbliższą aktualizacją do gry zawitają dwie nowe postacie. Jedną z nich będzie Nahida.

Wiem, że nie brakuje tu fanów Genshin Impact. Śpieszymy do Was z ciekawymi informacjami. Twórcy z MiHoYo podzielili się nowym materiałem. Wideo prezentuje kolejną grywalną postać, która zawita do gry wraz z najbliższą aktualizacją. Poznajcie bliżej Nahidę, której dedykowany jest omawiany trailer.

Genshin Impact – aktualizacja 3.2

Przypomnijmy, że najbliższa aktualizacja – oznaczona numerem 3.2 – pojawi się na serwerach już 2 listopada. Drugą z postaci, które pojawią się wraz z nowościami będzie Layla. Niestety ciągle nie poznaliśmy zbyt wielu szczegółów na temat wspomnianych bohaterów. Konkrety powinny pojawić się w najbliższych dniach.



Genshin Impact to darmowe RPG akcji osadzone w wielkim, otwartym świecie. Głównymi bohaterami są Travelers, czyli wybrańcy boga, których zadaniem jest dbanie o porządek w pełnym magii świecie. Eksplorując rozmaite lokacje działamy samotnie lub współpracujemy z innymi graczami, by wykonywać powierzone nam zadania. Dzięki temu poznajemy rozmaite niuanse fabularne i zdobywamy coraz lepsze wyposażenie, które okaże się nieoceniona podczas starć z licznymi przeciwnikami.



Za stworzenie i wydanie gry odpowiada firma MiHoYo, która przygotowała swoje dzieło w wersjach na PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Nintendo Switch oraz urządzenia mobilne działające w oparciu o systemy iOS i Android.