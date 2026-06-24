Genshin Impact zabiera graczy na Księżyc i zaprasza na filmowy festiwal na pokładzie statku

Twórcy gry Genshin Impact przygotowali dla graczy jedną z najbardziej nietypowych aktualizacji w historii produkcji. Już 1 lipca bohaterowie wyruszą na Księżyc, gdzie czekać będą na nich zupełnie nowe lokacje, tajemnice oraz fabularne przygody.

Genshin Impact z bardzo ciekawą aktualizacją

Głównym elementem nowej aktualizacji będzie eksploracja niebezpiecznego księżycowego morza, odkrywanie starożytnych ruin należących do rasy smoków oraz odwiedzenie stacji kosmicznej zawieszonej w przestrzeni. Gracze będą mogli również manipulować lokalną grawitacją, co pozwoli im poruszać się po nowym obszarze w zupełnie inny sposób niż dotychczas. Jak przy każdej większej aktualizacji, do gry trafi również nowa grywalna postać. Tym razem będzie to Sandrone, którą fani RPG mogą pamiętać z wcześniejszych wydarzeń fabularnych, podczas których poświęciła swoje życie. Najwyraźniej jednak bohaterka powróciła. Sandrone wprowadzi do rozgrywki nową mechanikę opartą na reakcji pomiędzy żywiołami Cryo i Electro. Dodatkowo postać będzie mogła wydawać polecenia robotowi, co ma znacząco wpłynąć na styl walki.