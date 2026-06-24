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Genshin Impact zabiera graczy na Księżyc i zaprasza na filmowy festiwal na pokładzie statku

Mateusz "Gucio1846" Kapusta
2026/06/24 15:10
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Twórcy Genshin Impact szykują dla graczy wyjątkowe wydarzenie.

Twórcy gry Genshin Impact przygotowali dla graczy jedną z najbardziej nietypowych aktualizacji w historii produkcji. Już 1 lipca bohaterowie wyruszą na Księżyc, gdzie czekać będą na nich zupełnie nowe lokacje, tajemnice oraz fabularne przygody.

Genshin Impact
Genshin Impact

Genshin Impact z bardzo ciekawą aktualizacją

Głównym elementem nowej aktualizacji będzie eksploracja niebezpiecznego księżycowego morza, odkrywanie starożytnych ruin należących do rasy smoków oraz odwiedzenie stacji kosmicznej zawieszonej w przestrzeni. Gracze będą mogli również manipulować lokalną grawitacją, co pozwoli im poruszać się po nowym obszarze w zupełnie inny sposób niż dotychczas. Jak przy każdej większej aktualizacji, do gry trafi również nowa grywalna postać. Tym razem będzie to Sandrone, którą fani RPG mogą pamiętać z wcześniejszych wydarzeń fabularnych, podczas których poświęciła swoje życie. Najwyraźniej jednak bohaterka powróciła. Sandrone wprowadzi do rozgrywki nową mechanikę opartą na reakcji pomiędzy żywiołami Cryo i Electro. Dodatkowo postać będzie mogła wydawać polecenia robotowi, co ma znacząco wpłynąć na styl walki.

Nie wszyscy gracze będą jednak chcieli spędzić cały czas na Księżycu. Po powrocie na Teyvat czekać będzie na nich nowa historia poboczna związana z festiwalem filmowym organizowanym na pokładzie statku Wingalet. W ramach wydarzenia gracze wezmą udział w wodnym festiwalu, zajmą się zarządzaniem pokładowym akwarium i będą mogli zdobyć liczne nagrody, w tym darmowe odblokowanie postaci Charlotte. Aktualizacja przyniesie także letnie atrakcje dla platformy z zawartością tworzoną przez społeczność, Miliastra Wonderland. Pojawi się nowy, wakacyjny hub, letnie elementy kosmetyczne oraz aktywności nagradzające graczy między innymi pryzmatycznymi kryształami. Z kolei twórcy minigier otrzymają nowe elementy otoczenia i kilka praktycznych usprawnień, które mają ułatwić tworzenie własnych atrakcji.

GramTV przedstawia:

Wszystkie nowości trafią do Genshin Impact już 1 lipca, oferując graczom zarówno kosmiczną wyprawę na Księżyc, jak i bardziej przyziemne, letnie wydarzenia na pokładzie statku Wingalet. Zobaczcie zwiastun wyjątkowego wydarzenia:

Źródło:https://massivelyop.com/2026/06/22/genshin-impact-is-taking-players-to-the-moon-and-inviting-them-to-a-ship-borne-film-festival-on-july-1/

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Mateusz "Gucio1846" Kapusta

Dziennikarz, lektor, zawodnik eSportowych mistrzostw świata eMotoGP :)

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Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112