Genshin Impact – nowa bohaterka Navia zaprezentowana na specjalnym trailerze

Są tu jacyś fani Genshin Impact? Jeśli tak, to mamy dla Was doskonałe wieści. Deweloperzy ze studia MiHoYo podzielili się specjalnym trailerem, który poświęcony jest prezentacji nowej bohaterki. Navia trafi do gry wraz z najnowszą aktualizacją, która zapowiedziana została na 20 grudnia.

Navia w Genshin Impact

Już jutro do Genshin Impact trafi obszerny update oznaczony numerem 4.3. Aktualizacja zatytułowana została Roses and Muskets i wprowadzi masę nowości, w tym dwóch kolejnych bohaterów. Wraz z Navią do gry zawita Chevreuse.



Jak możemy zobaczyć na wideo, przewodnicząca Spina di Rosula jest bohaterką o ciepłym i pogodnym usposobieniu. Dziewczyna jest znana również z angażowania się w pomoc mieszkańcom miasta. Zachęcamy do zapoznania się z wideo, na którym możecie podziwiać ją w akcji.