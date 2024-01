Genshin Impact – wyciek aktualizacji 4.4 ujawnia długo oczekiwane zmiany

Od jakiegoś czasu w sieci pojawia się sporo przecieków na temat nadchodzącej aktualizacji z numerem 4.4 do gry Genshin Impact. Zapowiada się ona bardzo interesująco. Jeden z nowszych sugeruje, że patch może być właśnie tym, na co czekała znacząca część społeczności – a przede wszystkim osoby, które cenią sobie dostęp do różnych konfiguracji drużyny podczas walki.

Genshin Impact – patch 4.4 z bardzo ważną zmianą (przeciek)

Wycieki dotyczące tej konkretnej produkcji mają to do siebie, że praktycznie nigdy nie przestają zaskakiwać. Tym razem najnowszy przeciek może okazać się świetną wiadomością przede wszystkim dla miłośników walki. Sugeruje on bowiem, że obecna liczba drużyn wzrośnie z 10 do 15.

Już wcześniejsza aktualizacja do 10 drużyn była imponująca, pozwalając graczom użyć znacznie więcej kombinacji i szablonów. Zmiana jest o tyle ważna, iż mamy do czynienia z produkcją, w której regularnie pojawiają się nowi grywalni bohaterowie do testowania – co, jak nietrudno się domyślić, oznacza, że gracze będą chcieli znaleźć nową drużynę dla takowego bohatera. Dzięki Genshin Impact 4.4 znajdzie się znacznie więcej potencjału dla użytecznych kompozycji drużyn.