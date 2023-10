Genialne DUSK ląduje na PlayStation! Hit trafia do kolejnych osób

Użytkownicy konsol PlayStation 4 dostali świetną niespodziankę! Wydawca – New Blood Interactive – poinformował, że grono odbiorców DUSK poszerzy się o posiadaczy konsol Sony. Gra zadebiutuje na kolejnej platformie już jutro. Jeśli lubicie strzelanki, pozycja obowiązkowa!

DUSK już od jutra dostępne na PlayStation. Strzelanka sprawdzi się jako tytuł na Halloween

DUSK pojawiło się na rynku w 2018 roku i spotkało się z niezwykle ciepłym przyjęciem. Wyłącznie na Steam gra przez lata doczekała się ponad 17 tys. recenzji, a oszałamiająca większość z nich, bo aż 97%, to pozytywne opinie. Produkcja autorstwa Dawida Szymańskiego powinna przypaść do gustu wszystkim, którzy lubią staroszkolne FPSy utrzymane w klimatach horroru.



Jak zaznacza sam twórca, DUSK inspirowane jest takimi klasykami jak Doom, Quake, Blood, Heretic, Hexen czy Half-Life. Spodziewajcie się więc angażujących wyzwań, masy różnorodnych broni i hord wrogów do pokonania. W trakcie kampanii zmierzycie się z mrocznymi kultystami, opętanymi bojownikami i innymi złowieszczymi siłami zła, a to wszystko skąpane w sosie z klimatu lat 90.



Na koniec przypomnijmy tylko, że gra dostępna jest również na Nintendo Switch, a port na tę platformę pojawił się w 2021 roku.