Garten of Banban 4 – horror, który może Was zaskoczyć

Garten of Banban 4 to kolejna odsłona serii horrorów, które zaskakują swoim oryginalnym settingiem. Jeśli lubicie gry grozy, to powinniście zainteresować się premierą najnowszej produkcji od niezależnego studia Euphoric Brothers. Zachęcamy również do zapoznania się z trailerem, który choć kolorowy i bajkowy, to jednak potrafi wprowadzić w niepokój poprzez specyficzną atmosferę.

Garten of Banban 4 wygląda dość niepozornie

Jeśli prześledzimy karty Steam gier z serii Garten of Banban, to zobaczymy, że z każdą kolejną częścią twórcom idzie coraz lepiej. Garten of Banban 3 zostało przyjęte dość ciepło, więc niewykluczone, że najnowsza odsłona wykręci jeszcze lepszy wynik. Grom natomiast nie sposób odmówić oryginalności, gdyż akcja horroru rozgrywa się w przedszkolu.



Odkrywaj opuszczone poziomy przedszkola Banbana. Odnajdź mieszkańców placówki, która pozostała podejrzanie pusta. Odkryj prawdę kryjącą się za tym miejscem i ustal miejsce pobytu swojego zaginionego dziecka – czytamy w opisie gry na Steam.



Garten of Banban 4 zmierza na PC, a gra zadebiutuje na Steam już 11 sierpnia.