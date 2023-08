Zobacz gameplay z Escape from Tarkov: Arena, czyli hardkorowego Call of Duty

Podczas tegorocznej edycji targów gamescom przedstawiciele studia Battlestate Games podzielili się nowym materiałem z fragmentami rozgrywki z gry Escape from Tarkov: Arena, czyli produkcji, która początkowo miała być pobocznym trybem w popularnym Escape from Tarkov, ale ostatecznie stała się osobnym projektem. Arena ma przede wszystkim charakteryzować się bardziej dynamiczną rozgrywką przypominającą m.in. Call of Duty.

Escape from Tarkov: Arena – gameplay z gamescomu 2023

Jak zobaczycie na poniższym materiale, Escape from Tarkov: Arena to w praktyce Escape from Tarkov, tyle że na mniejszą skalę; mamy bowiem do czynienia ze zbliżoną mechaniką strzelania, znanym systemem ekwipunku i wyposażenia, a nawet z podobnymi animacjami.