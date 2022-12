Games with Gold na styczeń 2022. Microsoft ujawnia kolejną słabą ofertę

Zgodnie z tradycją przedstawiciele firmy Microsoft zaprezentowali nową ofertę usługi Games with Gold na przyszły miesiąc, czyli w tym przypadku styczeń. Dowiedzieliśmy się, że użytkownicy posiadający subskrypcję oraz konsole Xbox otrzymają gry Iris Fall oraz Autonauts. Poniżej znajdziecie wszystkie niezbędne szczegóły.

Przypomnijmy, że subskrypcja Xbox Live Gold pozwala przede wszystkim na granie ze znajomymi w trybie wieloosobowym. Jak już wspomnieliśmy, co miesiąc otrzymujemy również wspomniany. Do tego dochodzą jeszcze ekskluzywne zniżki w ramach Deals with Gold – posiadacze abonamentu mogą zaoszczędzić od 50 do 70 procent zarówno na grach, jak i dodatkach. Możemy ewentualnie zamienić swoją subskrypcję Gold na Ultimate, dzięki czemu mamy również Xbox Game Pass Ultimate. Szczegóły znajdziecie pod tym adresem