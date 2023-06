Galaktyka grozy, Starsza pani znika i inne - propozycje w FlixClassic na weekend

FlixClassic – co oglądać w weekend? (24-25 czerwca)

Historia rozgrywa się w czasach rewolucji meksykańskiej. Grupa rebeliantów przyjmuje do swojego gangu tajemniczego Amerykanina. Meksykanie nie są jednak świadomi, jakie prawdziwe zamiary ma wobec nic mężczyzna.

Klasyka noir, w której poznajemy historię Nan, córki gangstera Popa Cooleya, która zakochuje się w Dzieciaku, showmanie bez planów na życie. Pomimo namów Cooleya, mężczyzna nie decyduje się na dołączenie do gangu, aby zapewnić swojej ukochanej godne życie. Sytuacja zmienia się w momencie, gdy Nan zostaje zamieszana w morderstwo i trafia do więzienia.

Thomas i David są właścicielami objazdowej budki z chińskimi gadżetami w Hiszpanii. W szpitalu psychiatrycznym, w którym przebywa ojciec Davida, poznają Sylvię, która odwiedza swoją matkę. W międzyczasie znajomy Thomasa i Davida, detektyw Moby, dostaje zlecenie na odnalezienie pewnej tajemniczej dziewczyny.

Wielka Brytania

1h i 28 min

Iris Henderson to młoda kobieta, która wraca do swojego domu z wakacji spędzonych na Bałkanach. W pociągu poznaje miłą, starszą panią Froy, która podaje się za guwernantkę. Niespodziewanie kobieta znika, a zdezorientowana Iris nie rozumie, co się właściwie stało. Wszyscy pasażerowie pociągu upierają się, że nie widzieli pani Foy. Młody muzyk, Golbert Redman, postanawia odkryć prawdę.

USA

1h i 18 min

W czasie podróży w kosmosie pewien statek napotyka na swym kursie dziwną piramidalną formę. Niedługo później odkrywają, że ich najmroczniejsze sny stają się rzeczywistością. Podejrzewają, że monument ma z tym coś wspólnego.