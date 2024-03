FGS 2024: Polski akcent, czyli Worshippers of Cthulhu. Mroczna strategia inspirowana Lovecraftem

Polskie studio Crazy Goat Games oficjalnie zapowiedziało swoją nową grę Worshippers of Cthulhu podczas pokazu Future Games Show.

Podczas pokazu Future Games Show polskie niezależne studio Crazy Goat Games zaprezentowało pierwszy zwiastun swojej nowej gry pod tytułem Worshippers of Cthulhu. Mowa tutaj o tytule, który pozwoli nam poprowadzić własny „Kult Cthulhu”. Produkcja zapowiada się całkiem ciekawie.

Future Games Show 2024 – pierwszy zwiastun polskiego Worshippers of Cthulhu

Worshippers of Cthulhu to ekonomiczna strategia typu city-builder, w której wcielamy się w przywódcę kultu. Rozgrywka nie ogranicza się jednak do odprawiania rytuałów – w grze musimy również dbać o rozbudowę miast czy decydować o losie naszych wyznawców. Jak czytamy na Steamie: