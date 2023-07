Fruitbus – urocza gra, w której poprowadzicie swój własny food truck

Fruitbus to najnowsza propozycja od niezależnych deweloperów z Krillbite Studio. Te ekipę twórców możecie kojarzyć za sprawą Among the Sleep i Mosaic. Ich kolejna produkcja utrzymana jest jednak w nieco innych klimatach. Zachęcamy do zapoznania się z pierwszym trailerem.

Fruitbus powinno przypaść osobom, które lubią w gotowanie w grach

Fruitbus będzie kręciło się wokół gotowania, a gracze będą mieć okazję poprowadzić własny food truck, w którym zwiedzą całą malownicza krainę. W trakcie swojej przygody będą zbierać świeże składniki, ulepszać swoje menu oraz wóz, z którego wydane zostaną najznamienitsze posiłki.



Sami twórcy określają grę mianem przytulnej, dlatego należy się spodziewać, że całość będzie mieć spokojny i wręcz relaksacyjny charakter. Na wyróżnienie zasługuje też prosta w formie, ale niezwykle urocza oprawa graficzna.



Warto podkreślić, że Fruitbus zmierza na PC i konsole. Niestety, nie poznaliśmy dokładnej daty premiery gry, ale wiemy, że jej debiut planowany jest dopiero na 2024 rok. Jeśli jednak najnowsza gra Krillbite Studio Was zaintrygowała, już teraz możecie dodać ją do swojej listy życzeń.