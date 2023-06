Frostpunk 2 z prezentacją rozgrywki. Wiemy, kiedy zobaczymy pierwszy gameplay

We wrześniu natomiast zespół ruszy do Stanów Zjednoczonych, by pokazać grę amerykańskim redakcjom. 11 bit studios poinformowało również, że wszystkie najważniejsze elementy Frostpunka 2 są obecnie grywalne, a „dużym priorytetem” dla zespołu są testy zewnętrzne. Na ten moment nie pozostaje nam natomiast nic innego, jak czekać na kolejne szczegóły i materiały ze wspomnianej produkcji.