From Space – premiera kosmicznej strzelanki już 3 listopada

Deweloperzy z Triangle Studios oraz wydawca – Curve Games – przypominają o premierze swojej najnowszej produkcji. From Space zadebiutuje na rynku już 3 listopada. Jeśli szukacie gry akcji do zabawy wspólnie z przyjaciółmi, to przyjrzyjcie się temu kosmicznemu indykowi. Już teraz możecie przetestować darmowe demo produkcji, dzięki któremu sprawdzicie, jak w praktyce wypada tryb multiplayer.

From Space – premiera już 3 listopada

From Space to strzelanka akcji, w której gracze zmierzą się z kosmicznymi najeźdźcami. Zastępy różowych stworów zalały Ziemię, a nam nie pozostaje nic innego, jak chwycić za broń i walczyć o przetrwanie. Pomoże nam w tym bogaty arsenał broni i przedmiotów, które wykorzystamy w trakcie starć. Nie bez znaczenia będzie również specjalizacja wybranej przez nas postaci. Każda posiada inne zdolności, uzbrojenie oraz rolę do spełnienia w oddziale.



“To nie lawina gumy do żucia, to nieprzeliczone zastępy złowrogo różowych kosmitów, którzy przejmują naszą planetę! Negocjacje tu nie pomogą, więc łap za sprzęt – potrzebujemy ciebie i twojego oddziału, by pokonać najeźdźców!” – czytamy w opisie gry na Steam.



I choć w From Space można zagrywać się solo, to twórcy rekomendują zabawę w kooperacji za pomocą sieciowego multiplayera. Jeden odział wspólnie współtworzyć może 4 graczy. Grę autorstwa Triangle Studios cechuje barwna i humorystyczna oprawa graficzna, choć całość utrzymana jest w klimatach postapokaliptycznych.